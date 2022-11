Gute Geschäfte mit dem Mazda CX-60

Drucken

Hauptbild • Als Plug-In-Hybrid oder mit innovativem neuen Sechszylinder-Dieselantrieb: Der Mazda CX-60 spielt seine Stärken besonders im Firmenfuhrpark aus. • (c) beigestellt

Neues für den Firmenfuhrpark. Was nicht in den Zahlen steht, aber unterm Strich herauskommt: happy Mitarbeiter, die ihren Mazda CX-60 ins Herz schließen.

Fuhrparklösungen – das ist das Reich der Zahlen, denn Flottenkunden können rechnen. Im Fall des neuen Mazda CX-60 kommen sie schnell zu dem Ergebnis, dass nicht nur ein attraktives Auto, sondern auch ein solcher Business Case vorliegt. Das hat mit einer Besonderheit im Antriebs-Portfolio des Mazda CX-60 zu tun. Denn neben einer steuerlich wie fahrerisch hochinteressanten Plug-In-Variante ist auch ein Dieselmotor vertreten, wie man ihn im Mainstream nicht so schnell findet.

Der e-Skyactiv D steht für ein komplett neu entwickeltes Aggregat, das beweist, wie aktuell und passend Dieselantrieb heute sein kann. Ein Reihensechszylinder mit 3,3 Liter Hubraum und wahlweise 200 oder 254 PS, eingebettet in ein 48-Volt-Mildhybrid-System – das klingt nach souveränem Fahrspaß mit bis zu 550 Nm Drehmoment. Mit diesen höheren Weihen des Motorenbaus erbringt der CX-60 CO 2 -Werte, die auch in der Buchhaltung den Puls beschleunigen. Mit 130 Gramm CO2/km liegt der e-Skyactiv D unter dem steuerlich relevanten CO 2 -Grenzwert, der ab 2023 Gültigkeit hat.

Smarte Fuhrparkmanager wissen das natürlich. Aber wissen sie auch von Mazdas Händlernetz, das ganz Österreich abdeckt, mit Ansprechpartnern und Betreuung an rund 90 Standorten? Und von Mazdas B2Business Full Service und Operating Leasing, die bereits ab dem ersten Auto im Fuhrpark individuelle und maßgeschneiderte Leasingvarianten bieten? Mit einfach zu kalkulierenden monatlichen Raten, die auf Wunsch auch Leistungen bis hin zu Service, Reifenmanagement und Tankkarte inkludieren.

Hochwertige Materialien und maximaler Komfort machen den Mazda CX-60 zum perfekten mobilen Arbeitsplatz. (c) beigestellt

Optimale Sicherheit

Es zahlt sich eben aus, das Kleingedruckte zu lesen. Wie auch über die Sicherheitsausstattung eines jeden CX-60 Bescheid zu wissen: Denn wie gut ein Fahrzeug mithilft, Unfälle zu vermeiden, schlägt sich am Ende auch in Zahlen nieder. Die Rede ist von aktiver und passiver Sicherheitstechnologie auf höchstem Niveau: 360°-See-Through-View; Bergabfahrassistenz, der in Kombination mit der Anhängelast von 2500 Kilogramm speziell das Ziehen von Anhängern unterstützt; Fahrstabilitätsprogramm „Kinematic Posture Control“, Notbremsassistenz. Last not least: Mazdas renommierte Ergonomie, die ganz wesentlich zu einem entspannten, konzentrierten und möglichst lange ermüdungsfreien Aufenthalt an Bord beiträgt.

Und wenn man noch ein wenig Psychologie bemühen will: Auf das Auto, das man ins Herz geschlossen hat, passt man einfach besser auf. Mit dem Talent, die Zuneigung des Menschen an Bord zu gewinnen, ist der Mazda CX-60 quasi von Werk aus ausgestattet. Durch seine besondere Komposition aus stattlichem Erscheinungsbild mit eleganter Haltung, einem hochwertigen, einzigartigen Cockpit und einer Fahrdynamik, die speziell mit Dieselmotor zum Vergnügen beiträgt.

In der Einzelwertung punkten zudem praktische Konnektivitäts- und Assistenzfunktionen, die den Alltag erleichtern: Induktive Ladestation, Wireless Apple CarPlay/Android Auto; diverse Assistenzsysteme (Spurhaltewarnung, Stauassistent mit automatischer Lenkfunktion bis 150 km/h), Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive) Fahrmodusauswahl mit fünf verschiedenen Fahrmodi. So stimmt mit dem neuen Mazda CX-60 nicht nur die Bilanz, sondern auch das Gefühl. Und das steht für mehr als bloße Zahlen, so gut die auch aussehen.