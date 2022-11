Wirte mit Wohlfühlcharakter

Der „Wirtshausführer“ zeichnet die Waldschänke in Grieskirchen als Wirt des Jahres aus. Was ein echtes Wirtshaus ausmacht – und wer zusperrt.

Begonnen hat alles ganz klein: als Geiwirtshaus, wie man in Oberösterreich sagt. Ein kleines Wirtshaus, in dem die Leute zusammenkamen, in dem Taufen gefeiert und Leichenschmäuse abgehalten wurden. Seit Heinz Grabmer und seine Frau, Elisabeth, die Waldschänke in Grieskirchen vor gut 30 Jahren übernommen haben, hat sich freilich einiges getan.

Das Lokal ist mittlerweile über die Landesgrenzen hinaus bekannt, trägt drei Hauben und mehrere Auszeichnungen. Eine ist ganz frisch: Die Waldschänke ist Wirt des Jahres.