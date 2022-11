Sprechblase Nr. 466. Warum das Rehiring aktuell im Trend ist.

Was unsere Gehirne so leisten, ist beeindruckend. Wir verstehen selbst diese Worte, weil es nchit witihcg ist, in wlecehr Rneflogheie die Bstachuebn in eneim Wort stheen. Mitunter aber sollte man zweimal hinschauen: Etwa, wenn man „We're hiring“ zu lesen glaubt, das Unternehmen aber nicht nur Mitarbeitende sucht, sondern ihre Ehemaligen anspricht und mit – Achtung, Sprechblase – „We're rehiring“ wirbt.

Die ins Team zurück zu holen ist nicht unumstritten. Die Befürworter meinen, man kenne die Leute und spare sich ein mehrstufiges Auswahlverfahren. Die Kritiker sagen, wer einmal (im Guten) gegangen ist, wird es (aus welchem Grund auch immer) wieder tun.

Diesen Streit zu entscheiden, fällt selbst unseren Gehirnen schwer. Leichter gelingt es ihnen, das zu L353N, 0HN3 5ICH 53HR 4NZU5TR3NG3N. 8331N DRUCK3ND, OD3R?

In den Sprechblasen spürt Michael Köttritsch, Leiter des Ressorts "Management & Karriere" in der "Presse", wöchentlich Worthülsen und Phrasen des Managersprechs auf und nach.

