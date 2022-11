Abgesang auf eine Dynastie

Erst ein Theaterstück, dann ein Buch in Versform: Stefano Massini erzählt in ungewöhnlicher Form von Aufstieg und Niedergang des Hauses Lehman.

Der 15. September 2008 ist dank der Pleite von Lehman Brothers in die Annalen der Weltwirtschaft eingegangen. Unvergessen sind die Bilder von Mitarbeitern der Finanzfirma, die in Kartons ihre Habe aus den Büros tragen. Der Bankrott erfolgte exakt 164 Jahre und vier Tage, nachdem am 11. September 1844 Heymun Lehmann, der älteste Sohn einer jüdischen Familie aus Bayern, in Amerika angekommen war. Wie aus seinem Textilgeschäft in Alabama ein Wirtschaftsimperium wurde, schildert Stefano Massini in „Die Lehman Brothers“.