Bayern siegt bei Neuer-Comeback Wimmers erstes Tor für Wolfsburg

Berlin. Nach vier Wochen Verletzungspause feierte Manuel Neuer bei Bayern München 3:2-Sieg in Berlin sein Comeback und ließ damit zwei Wochen vor WM-Beginn auch den deutschen Teamchef Hansi Flick aufatmen. Der 36-Jährige hatte zuletzt wegen einer Schulterverletzung pausieren müssen und insgesamt sieben Partien verpasst. Nun kehrte Neuer zurück ins Bayern-Tor und erlebte bei Hertha BSC einen turbulenten Arbeitstag.

Dabei hatte Bayern souverän begonnen und sich durch Jamal Musiala (12.) und Eric Choupo-Moting (37., 38.) eine komfortable Führung erspielt. Doch Hertha kam durch einen Doppelschlag von Dodi Lukebakio (40.) und Davie Selke (45./Elfmeter) noch vor der Pause heran und lieferte dem Titelverteidiger bis zum Schluss einen harten Kampf, auch wenn es letztlich nicht mehr zum Ausgleich reichen sollte.

Patrick Wimmer trug sich erstmals für Wolfsburg in die Schützenliste ein. Der ÖFB-Teamspieler, im Sommer von Bielefeld gekommen, traf beim 3:0-Sieg in Mainz per Volley.

Bereits am Freitag hatte wieder einmal der Videoschiedsrichter für Unmut gesorgt. Zumindest waren sich Daniel Farke von Gladbach und Michael Wimmer von Stuttgart beide Trainer nach dem 3:1 der Rheinländer einig. Auslöser war ein Hieb von Gladbachs Ramy Bensebaini ins Gesicht von Stuttgarts Waldemar Anton nach rund 15 Minuten. „Da gibt es keine zwei Meinungen. Das war eine klare Rote Karte“, schimpfte Anton. Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck sah das anders und verwarnte Bensebaini wegen einer vermeintlichen Unsportlichkeit. Auch Wimmer befand, dass „sich die Gladbacher da nicht über eine Rote Karte hätten beschweren können“.

Der Referee blieb trotz TV-Studium bei seiner Entscheidung. Dass das Spiel dafür etliche Minuten unterbrochen wurde, brachte beide Trainer auf die Palme. „Ich habe immer gelernt, dass der VAR einschreiten soll, wenn es sich um eine klare Fehlentscheidung handelt. Wenn der Schiedsrichter bei seiner Meinung bleibt, dann spricht das doch für sich“, sagte Farke. ⫻

13. Runde: Gladbach – Stuttgart 3:1, Dortmund – Bochum 3:0, Hertha – Bayern 2:3, Mainz – Wolfsburg 0:3, Augsburg – Frankfurt 1:2, Hoffenheim – Leipzig 1:3.

Tabelle: Bayern (28) vor Union (26/12) und BVB (25).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.11.2022)