Wien brechen die Touristen weg

(c) Getty Images (Sean Gallup)

Nach der sehr positiven Entwicklung im Sommer und Früh-Herbst ist die Buchungslage für die wichtige Adventzeit in der Stadthotellerie äußerst schlecht.

Die Adventzeit in der Stadt dürfte eine ohne große Touristenmassen werden: Denn die Buchungslage für die für die Wiener Hotellerie so wichtigen Monate November und Dezember sei „dramatisch zurückgegangen“, sagt Dominic Schmid, Obmann der Wiener Hoteliers in der Wirtschaftskammer der „Presse“.

Aktuell liegt die Auslastung im Dezember „nur bei 38 bis 40 Prozent“. Selbst wenn sich einige Gäste erst kurzfristig für einen Besuch in Wien entscheiden sollten, werde man im besten Fall „auf eine Auslastung von 60 Prozent im Dezember kommen. Das liegt deutlich unter unseren Erwartungen“, sagt Schmid. Bis vor kurzem hatten die Wiener Hoteliers mit einer Auslastung von rund 75 Prozent Auslastung im Dezember gerechnet.