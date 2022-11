"My Friend Freddie": Prostitution und Popmusik

Rudi Dolezal möchte mit „My Friend Freddie“, seinen persönlichen Erinnerungen an den Sänger von Queen, nicht nur die Musikfans ansprechen.

Den unseligen Brauch, dass das Künstlermanagement möglichst jede Äußerung des jeweiligen Schützlings kontrollieren möchte, den gab es damals noch lang nicht.

Rudi Dolezal, damals ein Junghippie vom Alsergrund, fuhr einfach auf gut Glück hinaus nach Schwechat, um sein damaliges Idol Frank Zappa mit einem Kamerateam zu empfangen.

Grüß Gott, Herr Zappa, ich bin der Rudi Dolezal und würde gern mit Ihnen ein Interview machen‘, sagte ich, weil ich ein totaler Fan von ihm war, nicht zuletzt, weil er den American Way of Life so gut kritisiert hat. Und dann stieg er in Schwechat in einen schwarzen Cadillac. Wir fuhren ihm im VW-Bus nach. Es ging ins Hilton, wo er in der Präsidentensuite eincheckte. Für mich brach eine Welt zusammen.