"Lucky Punch" lässt Rapid in Hartberg aufatmen

Im letzten Ligaspiel vor der WM-Pause muss Rapid in Hartberg lange warten, ehe Zimmermann im Finish das 2:1 gelingt. WSG Tirol besiegt Ried mit 2:0 und überwintert in den Top 6.

Rapid hat in Hartberg spät den versöhnlichen Jahresabschluss fixiert. Die Hütteldorfer siegten am Samstag durch ein Abstauber-Tor von Bernhard Zimmermann (88.) mit 2:1 und gehen damit wohl als Tabellenvierter in die Winterpause. Hartberg um den angezählten Trainer Klaus Schmidt erlebt die Jahreswende indes am Tabellenende.

Der Treffer von Okan Aydin (44.), der die frühe Rapid-Führung durch Marco Grüll (16.) ausglich, reichte den Oststeirern nicht zum zweiten Punkt hintereinander. Sie gehen mit zwei Punkten Rückstand auf Ried in die bis Februar dauernde Pause.

Der Jahresausklang war von Fan-Aktionen begleitet. Unmittelbar vor Anpfiff riefen die Rapid-Fans zum WM-Boykott auf. Schwarze Rauchtöpfe flogen aufs Spielfeld, untermalt wurde die Aktion von einem Transparent in großen Lettern mit der Botschaft: "Fuck FIFA - für eure WM-Pläne sehen wir schwarz".

Die Partie startete dadurch verspätet und dann mit Hartberg als zunächst gefährlicheres Team. Aydin testete Tormann Niklas Hedl nach einem Fehler Ferdy Druijfs schon nach wenigen Sekunden. Die Wiener fanden schleppend ins Spiel, Guido Burgstaller traf nach zehn Minuten das Außennetz.

Rapid hatte zu diesem Zeitpunkt die Spielkontrolle übernommen. Das 1:0 folgte kurz darauf. Grüll löste sich im richtigen Moment von seinem Gegenspieler und traf nach Maßflanke von Jonas Auer aus kurzer Distanz per Kopf (16.). Der Linksaußen bejubelte sein viertes Saisontor.

Rapids organisierte Fanszene quittierte die Führung neuerlich mit Pyrotechnik, woraufhin Schiedsrichter Stefan Ebner die Partie gemäß des Dreistufenplans der UEFA unterbrach und beide Mannschaften in die Kabine schickte. Während der rund siebenminütigen Unterbrechung wirkten auch Zoran Barisic und Fanliebling Steffen Hofmann beschwichtigend auf die Anhänger ein.

Hartberg näherte sich, begleitet von grün-weißer Passivität, nach Wiederbeginn an. Ein Tor des auffälligen Ruben Providence zählte wegen eines Handspiels nicht (35.). Den zwingenden Ausgleich vergab zunächst noch Aydin, der Hedl nach Lochpass von Jürgen Heil umkurvte, dann aber nur das Außennetz traf (37.). Der Türke machte es aber noch vor der Pause besser. Leopold Querfeld segelte an einer Flanke von Dominik Frieser vorbei, Aydin nahm sich die Kugel mit in den Sechzehner und traf zum 1:1 (44.).

Rapid hatte zwischen den beiden Aydin-Momenten durch Grüll (38.) und Thorsten Schick (40.) Chancen auf das 2:0, musste sich so aber einen Rückfall nach phasenweiser dominanter Vorstellung ankreiden lassen.

Auf der Suche nach einer ähnlichen Leistungsexplosion wie beim 5:1 vor drei Wochen brachte Barisic zur Pause Roman Kerschbaum anstelle von Druijf. Richtig brenzlig wurde es für die Steirer abgesehen von einem Schick-Fehlschuss (54.) aber nicht. Der von Barisic als angezählter Boxer bezeichnete Gegner wehrte sich nach Leibeskräften, Hedl war bei einem Heil-Schuss aber auf dem Posten (64.).

Rapids Christoph Knasmüllner hatte nach einem Frustfoul Glück, nicht vorzeitig vom Platz zu fliegen (66.). Mit Eylon Almog und Rene Kriwak (Hartberg) beziehungsweise Nicolas Kühn und Zimmermann wechselte beide Coaches im Finish offensiv. Mehr als Halbchancen boten sich beiden Teams aber lange nicht. Das letzte Wort in der insgesamt ausgeglichenen Partie hatte aber Zimmermann, der einen abgefälschten Kerschbaum-Schuss über die Linie bugsierte (88.).

Im letzten Spiel vor der Winterpause hat die WSG Tirol ihren Erfolgslauf prolongiert. Die Mannschaft von Trainer Thomas Silberberger besiegte in der 16. Runde der Fußball-Bundesliga die SV Ried im Innsbrucker Tivoli mit 2:0 (2:0) und holte damit in den fünf Spielen der Rückrunde 13 Zähler. Die Wattener überwintern mit nun 24 Punkten fix über dem Strich in den Top 6. Die Rieder bleiben hingegen mit 13 Zählern mittendrin im Abstiegskampf.