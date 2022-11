Kunst oder Klima? Der falsche Weg

Nein, der Zweck heiligt die Mittel nicht. Zu den Angriffen der Klimaaktivisten auf Kunstwerke und den möglichen Folgen.

Die Autorin Magdalena Polak studierte in St Andrews (Schottland) und an der Columbia University (New York), ist Kunsthistorikerin und derzeit für Phileas (www.phileasprojects.org), eine Organisation für zeitgenössische Kunst in Wien, tätig.

Am 27. Oktober 2022 griffen Klimaaktivisten Jan Vermeers „Mädchen mit dem Perlohrring“ (1665-67) an. Ein Aktivist klebte seinen Kopf mit Leim am Schutzglas des Gemäldes fest. Ein zweiter Aktivist überschüttete den ersten (und das Bild) mit Farbe. Videos der Aktion, auf welchen die Aktivisten auch zu hören sind ("Do you feel outraged? Good! ") kursieren im Netz. Dauerhafter Schaden entstand bislang nicht.

Solche Angriffe mehren sich in letzter Zeit. Ziele der diversen Farb- und Gemüsesuppen-Attacken der Klimaaktivisten waren etwa Vincent van Goghs “Sonnenblumen“ (1888) in der National Gallery London oder Claude Monets „Getreideschober“ im Museum Baberini Leipzig, sowie zuletzt am 15. November 2022 Gustav Klimts „Tod und Leben“ (1911) im Leopold Museum in Wien und Emily Carrs „Stumps and Sky“ (1934) in der Vancouver Art Gallery in Vancouver, Kanada.

Ein Ziel der Aktivisten ist jedenfalls mit freundlicher Unterstützung der Medien und des Internets erreicht: Die Aktionen werden stark diskutiert, wobei auffällt, dass Stimmen für die Aktivisten eher lautstark, Stimmen gegen diese meist eher kleinlaut vorgetragen sind. Oft ist zu hören, Klimaaktivismus müsse unterstützt werden, nicht jedoch jeder Angriff auf Kunstwerke. Auch das Recht auf Meinungs- und Äußerungsfreiheit wird angezogen: zu einer “gesunden“ Demokratie gehöre das Recht auf Protest. Es wird Zeit, finde ich, die Dinge zu sortieren und genauer zu analysieren, denn die Entwicklung ist meines Erachtens keine gute und sie verheißt potentiell Schlimmes.