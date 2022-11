Aktivisten schütten Klimt-Gemälde im Wiener Leopold Museum an

Das Klimt-Gemälde „Tod und Leben“ wurde Ziel einer Protestaktion der sogenannten Letzten Generation: Sie schütteten „ungiftiges Fake-Öl“ auf das Bild und klebten sich im Leopold Museum fest.

Erst vor wenigen Tagen wurde ein Aktivist der sogenannten Letzten Generation auf oe24.tv gefragt, ob auch in Wien Kunstwerke Ziel einer Protestaktion würden. Nun hat die Aktivistengruppe im Wiener Leopold Museum eine solche durchgeführt: Zwei Aktivisten haben eine schwarze, ölige Flüssigkeit auf das Gemälde „Tod und Leben“ von Gustav Klimt geschüttet und sich danach dort festgeklebt. Das teilte die Letzte Generation in einer Aussendung mit.

Bei der Flüssigkeit handelt es sich dem Aktivisten Florian Wagner zufolge um „ungiftiges Fake-Öl“, das in einer Wärmeflasche in das Museum gebracht wurde. Mit der Aktion will die Letzte Generation Aufmerksamkeit für ihre Forderungen generieren: nämlich „sinnvolle Sparmaßnahmen – etwa Tempo 100 auf der Autobahn – anstelle neuer Öl- und Gasbohrungen, und ein Ende schmutziger Sponsoring-Deals mit der Fossilindustrie“, heißt es in der Aussendung.

Neben Wagner hat sich auch der Student Lorenz Trattner festgeklebt. Er kritisiert, dass fossile Firmen wie die OMV immer noch versuchen, sich durch Kunst- und Kultursponsoring ein gutes Image zu verpassen. Anlässlich des Leopolditags gab es im Leopold Museum freien Eintritt, als Sponsor trat in diesem Zusammenhang die OMV auf.

Ist das Gemälde beschädigt?

Ein Sprecher des Museums bestätigte den Vorfall. Ob das Gemälde beschädigt wurde, müsse man noch genauer untersuchen, hieß es vom Museum.

Mittlerweile seien Polizei und Rettung anwesend, wie der Museumssprecher mitteilte. „Wir können nur hoffen, dass das Gemälde nicht beschädigt wurde." Mehrere Räume mussten für die Besucher gesperrt werden, aktuell werden noch die Daten der Aktivisten vor Ort aufgenommen. Die Flüssigkeit sei vom Glas bereits wieder weggewischt worden.

Bisher kein Kunstwerk beschädigt

Auch die „Mona Lisa" von Leonardo da Vinci im Louvre, das „Mädchen mit dem Perlenohrring" von Johannes Vermeer in Den Haag, sowie Bilder von Vincent Van Gogh, Andy Warhol, Pablo Picasso und Francisco de Goya waren bereits Ziel von ähnlichen Protestaktionen. Da alle betroffenen Kunstwerke hinter Glas waren, blieben sie unbeschädigt.

Mit ihren Aktionen wollen die Aktivisten die Dringlichkeit von Maßnahmen gegen die Erderwärmung verdeutlichen. Dass wertvolle Kunstwerke dabei zur Zielscheibe werden, stößt auch auf Kritik.

"Tod und Leben" von Gustav Klimt ist hinter Glas (c) Leopold Museum, Wien (Manfred Thumberger)

(Red./APA)