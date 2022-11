Warum Ralf Rangnick bei der WM in Katar nicht fehlen darf

Muss ein ÖFB-Teamchef nicht zur Fußball-WM fahren? Es gibt menschliche Einwände, aus sportlicher Sicht ist der Flugplan klar. Denn die Analyse aus der Distanz birgt unnötige Risken.

Es läuft eine Fußball-WM, und Österreichs Teamchef fliegt nicht hin? Zumindest ließ Ralf Rangnick noch offen, ob er in Katar Eindrücke sammeln will, etwa über Belgien, den kommenden Gegner in der EM-Qualifikation. Interessanterweise ist der Aufschrei im Land der Teamchefs verhalten. Aber, manch ÖFB-Vorgänger soll ja seinen traditionellen Italien-Urlaub einem Turnierbesuch sogar kategorisch vorgezogen haben.

Rangnick aber denkt anders. Er arbeitet lieber mit dem Team, ob jetzt in Marbella oder im Anschluss bei einem weiteren, wichtigen Lehrgang mit Perspektivspielern in Pula.