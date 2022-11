Wenn Helden zur Hymne schweigen

Proteste gegen Sicherheitsapparat und Doktrin, Waffenlieferungen an Russland und WM-Spiele gegen England oder Erzfeind USA – jede Ballberührung wird ein Drahtseilakt.

Als sich Irans Fußballteam Ende Jänner für die Fußball-WM qualifizierte, feierte die Nation die Teilnahme bereits wie einen Titelgewinn. Die Vorfreude auf die Begegnungen mit den Spitzenteams und internationalen Stars war riesengroß. Doch dann starb eine junge Frau in Polizeigewahrsam. Das löste in Teheran die schwersten Proteste seit Jahrzehnten aus, die selbst bis ins Trainingslager nach Österreich und zu Testspielen in St. Pölten und der Südstadt führten. Man kickte hinter verschlossenen Toren, vor dem Stadion wurde protestiert. Und manch Demonstrant gefilmt, wurde gemunkelt. Von wem, warum? Das blieb unbeantwortet.



Im Iran selbst reagierte der Sicherheitsapparat mit äußerster Härte. Viele Menschen verloren ihr Leben, das Entsetzen darüber war groß und wird auch die Fußball-WM in Katar begleiten, die heute mit dem Spiel gegen England ihren Anfang nimmt. Dazu begehrt noch eine Seite Erklärungsbedarf: Waffenlieferungen an Russland für den Krieg in der Ukraine verschärften den internationalen Druck. Dass in Gruppe B auch noch ein Duell just gegen die USA ansteht, sorgt für weitere Brisanz.