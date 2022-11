Frankreich besiegt seinen Angstgegner

Kylian Mbappé führt sein Team zum Sieg gegen Dänemark und damit vorzeitig ins Achtelfinale.

Wirklich packende und zugleich hochklassige Partien hatte diese WM bisher nicht geboten, nun wurde man erstmal ein wenig entschädigt: Frankreichs 2:1-Sieg gegen Dänemark am Samstagabend war das bisher beste Spiel in Katar, ein Duell auf Augenhöhe, bis Kylian Mbappé den Titelverteidiger schließlich mit seinem zweiten Treffer zum Sieg schoss (86.) – und damit vorzeitig ins Achtelfinale.

Der 23-Jährige ist in bemerkenswerter Form, hat zuvor schon das 1:0 erzielt und nun in seinen jüngsten zwölf Partien im Teamdress 14 Mal getroffen. Während Mbappé also auf dem Weg zum Superstar dieser WM ist, droht Dänemark am Ende über das müde Auftakt-0:0 gegen Tunesien zu stolpern.

Denn gegen die Franzosen schlug man sich beachtlich, hätte nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Christensen (68.) auch selbst das 2:1 erzielen können. Bitter für die Dänen: Die vorangegangenen zwei Duelle in der Nations League gegen Frankreich waren gewonnen worden. Und bei Mbappés Siegtreffer ist niemandem ein Vorwurf zu machen. Die Vorarbeit per Flanke von Griezmann war praktisch nicht zu verteidigen.

(APA)