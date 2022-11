Messi findet doch noch die Lücke

Gruppe C

Gruppe C

Der Superstar trifft und hält Argentinien im WM-Rennen.

Lionel Messi hat geliefert, der 35-jährige Kapitän führte seine Argentinier zu einem mühsamen, aber verdienten und richtungsweisenden 2:0-Sieg über Mexiko.

Dabei hatte sich der vermeintliche WM-Favorit auch im zweiten Gruppenspiel hektisch und ideenlos präsentiert. Vehemente Mexikaner ließen Messi und Co. nicht zur Geltung kommen, waren damit aber auch so sehr beschäftigt, dass sie in der Offensive ebenfalls nicht viel zuwege brachten.

Bis zur 64. Minute ging Mexikos Plan auf, dann fand der plötzlich unbedrängte Messi doch noch die Lücke und zog von der Strafraumgrenze unhaltbar ins rechte Eck ab – 1:0. Den 2:0-Endstand besorgte Enzo Fernández (87.), der 21-jährige Jungstar der Albiceleste. Der Assist kam von Messi.

Nach der überraschenden Niederlage gegen Saudi-Arabien ist Argentinien damit fürs Erste erlöst, im abschließenden Gruppenspiel am Mittwoch gegen Polen kann der Aufstieg noch aus eigener Kraft fixiert werden.

(red.)