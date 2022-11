Snowboarder in Tirol in Gletscherspalte gestürzt

Der 34-jährige Deutsche konnte unverletzt geborgen werden. Zuvor war er etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt und auf einer Schneebrücke hängen geblieben. Der Vorfall ereignete sich abseits der Piste.

Ein 34-jähriger deutscher Snowboarder ist am Samstag im Skigebiet Pitztaler Gletscher (Bez. Imst) in eine Gletscherspalte gestürzt und nach Polizeiangaben in etwa fünf Meter Tiefe auf einer Schneebrücke hängen geblieben. Passagiere der nahe gelegenen Wildspitzbahn hatten den Vorfall beobachtet und alarmierten die Einsatzkräfte.

Der Urlauber war von der Bergstation der Wildspitzbahn abgefahren und hatte auf einer Seehöhe von rund 3350 Meter die ausgeschilderte Piste verlassen, um im Tiefschnee weiterzufahren. Dabei geriet er in steiles, vereistes Gelände und rutschte ab.

Der Snowboarder wurde von der Bergrettung Innerpitztal sowie der örtlichen Pistenrettung unverletzt aus der Spalte geborgen. Im Einsatz standen außerdem ein Notarzthubschrauber sowie der Polizeihubschrauber und Einsatzkräfte der Alpinpolizei Imst.