"The Salzamt": Palais wird zum Luxushotel umgebaut

Im Herbst 2024 soll "Curio Collection by Hilton" am Neuen Platz in Klagenfurt eröffnen.

Die Premium-Hotelmarke Hilton soll in zwei Jahren ein Haus in der Klagenfurter Innenstadt eröffnen. Die Immobilienfirma Lilihill hatte das seit Jahren leer stehende "Salzamt" zwischen Neuem Platz und Landhaushof gekauft und will nun 22,3 Mio. Euro in das Renaissancepalais investieren. Schon im Herbst 2024 erwartet man die ersten Reisenden im "Curio Collection by Hilton", teilte Lilihill am Donnerstag in einer Aussendung mit.

LILIHILL GROUP

Das neue Hotel soll sich auf 5500 Quadratmetern Bruttogeschoßfläche erstrecken, geplant sind 75 Zimmer und die

Schaffung von 50 neuen Arbeitsplätzen. Visualisierungen zeigen, dass laut den Plänen auch eine Ausweitung des Hauses geplant ist. Demnach soll auch ein Nebengebäude, in dem derzeit ein Reisebüro

untergebracht ist, Teil des neuen Hotels werden, vorgesehen ist eine Dachterrasse mit Blick über den Neuen Platz. (APA)