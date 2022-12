Die ungebremste Lust auf die Piste

Nach zwei Coronawintern ist der Andrang in den Skigebieten so hoch wie selten. Auch die Urlauber aus weiter entfernten Ländern sind zurück.

Der Vorverkauf brummt, die Buchungslage ist gut: Die Skigebiete im Salzburger Raum starten trotz Krise mit Optimismus in die Saison.

Salzburg. Die Liftkarten für Erwachsene und Kinder kosten mehr denn je. In der Hochsaison muss ein Erwachsener in den bekannten Skigebieten mit Preisen jenseits der 60-Euro-Marke für ein Tagesticket rechnen.



Doch von den Preisen lassen sich die Wintersportler nicht abschrecken, die Lust auf die Pisten ist ungebrochen. Als am vergangenen Wochenende die Lifte in Obertauern erstmals in dieser Saison öffneten, kam es kurzfristig zum Verkehrschaos.