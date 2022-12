Timothée Chalamet: „Wir sind alle Außenseiter“

Timothée Chalamet ist seit „Call Me by Your Name“ ein Shootingstar. „Bones and All“ drehte er nun wieder mit Luca Guadagnino. Als Enkel von Franzosen, aber auch russischen und französischen Juden, sagt er, könne er sich gut mit solchen Rollen identifizieren.

Timothée Chalamet darf als der wohl spektakulärste Shootingstar der Filmbranche der letzten Jahre gelten. Seit seinemDurchbruch mit „Call Me By Your Name“ wird der 26-jährige New Yorkersowohl für Blockbuster wie „Dune“ alsauch die schräge Horror-Romanze „Bones and All“ angeheuert – und bei Premieren frenetisch von seinen Fans gefeiert. Mitentscheidend für seinen künstlerischen Werdegang ist die Zusammenarbeit mit Regisseur Luca Guadagnino, der mit ihm unter anderem „Bones and All“ inszenierte und der auch ein Statement zu diesem Interview beiträgt.

Sie sind immer wieder in Außenseiterrollen zu sehen – ob in „Dune“, der schwulen Liebesgeschichte „Call Me By Your Name“ oder jetzt als Kannibale in „Bones and All“. Inwieweit können Sie sich persönlich mit solchen Geschichten identifizieren?

Timothée Chalamet: Sagen wir es so, ich habe einen Background, den ich als kompletten Mischmasch beschreiben würde. Ich bin in New York aufgewachsen, habe aber auch viel Zeit bei meinen französischen Großeltern väterlicherseits verbracht. Gleichzeitig bin ich von der traumatischen Familiengeschichte meiner Mutter geprägt, deren Eltern österreichische und russische Juden waren. Da schleppst du automatisch eine Erwartungshaltung mit dir mit, selbst wenn du mit den Erfahrungen deiner Vorfahren nicht direkt zu tun hast. Und in Rollen wie in „Bones and All“ konnte ich all meinen Erfahrungen wunderbar Ausdruck verleihen. Denn dieser junge Mann hat auch keine fest gefügte Identität, und er trägt die Last eines Schicksals, für das er nichts kann.