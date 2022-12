Vom Promi zum Profi: Thomas Morgenstern mit Freunden im Langlauffieber

Wenn Prominente wie Ex-Skispringer Thomas Morgenstern, Schauspieler Jakob Seeböck und Kabarettistin Nina Hartmann nicht nur die Langlaufski anschnallen, sondern auch „Last Christmas" anstimmen, kann das nur eins bedeutet: Sie sind Bianca Schwarzjirgs Einladung zum Promi Nordic Weekend nach Bad Gastein gefolgt.

Das Gasteinertal begrüßte seine Gäste am Wochenende tief verschneit. „Durch diese Winterlandschaft kommt sogar ein Grinch wie ich in Weihnachtsstimmung, und auf den Langlaufloipen können wir uns so richtig auspowern. Pokal oder Spital sage ich nur“, sagt Schauspieler Jakob Seeböck (SOKO Kitzbühel). „Germany’s Next Topmodel"-Gewinnerin Lou-Anne ist gemeinsam mit ihrer Mutter Martina angereist. „Eigentlich ist Wintersport gar nicht unser Ding", sagt Lou-Anne. „Aber es macht richtig Spaß.” Ihre Mutter Martina meint sogar, dass Langlaufen ihr neuer Lieblingssport werden könne.

Trainer und Sporttherapeut Micky Szymoniuk machte offenbar einiges richtig, denn auch Kabarettistin und Schauspielerin Nina Hartmann ist trotz ihres Muskelkaters „super motiviert" und höre nicht mehr mit dem Training auf. „Wenn ich schon einmal einen Trainer habe, der mir alles professionell zeigt, dann nehme ich das natürlich in Anspruch”, sagt sie. „Aber mittlerweile kann ich meine Beine nicht mehr übereinanderschlagen. Der Muskelkater ist ein Wahnsinn.”

„Cafe Puls"-Moderator Florian Danner steht schon lange auf Langlaufski, schafft es aber dennoch nicht, mit Ex-Skispringer Thomas Morgenstern mitzuhalten. „Ich arbeite an meiner Technik, aber ich bin einfach nicht so in Form. Macht nichts, ist ja auch erst der Winterbeginn”, sagt er.

Singen und Feiern

Auf dem Programm stand aber nicht nur Langlauftraining und Loipencheck, danach kam die Gruppe im Boutique Hotel Miramonte zusammen. Ex-Nationalspieler Stefan Maierhofer kommt ursprünglich selbst aus der Gastronomie. „Das Essen hier in Gastein ist wirklich top. Ich nehm’ nicht nur diese Erinnerung mit, sondern auch Langlaufen als neuen Ausgleichssport. Ich komme bestimmt wieder."

Gruppenfoto am Ende eines sportlichen Tages. Auf dem Programm stand nicht nur Langlaufen, danach wurde gemeinsam gegessen, gesungen und gefeiert. (c) Manuel Marktl manuelmarktl.com

Am Abreisetag war dann sogar Thomas Morgenstern müde. „Ich habe selten so gelacht“, sagt er beim Frühstück und lacht über seine Gesangseinlage beim Breitling Dinner, als sich „Starmania"-Gewinnerin Anna Buchegger spontan ans Klavier setzte und „Last Christmas" anstimmte. “Das war ein großartiges und lustiges Wochenende in familiärer Runde. Und ich hab’s endlich mal wieder auf die Langlaufski geschafft. Das muss ich wieder öfter machen”, so Morgenstern.

Das Breitling Dinner im Waldhaus Rudolfshöhe markierte den Abschluss des Promi Nordic Weekend. „Wir freuen uns, den Abend für so eine familiäre Gruppe zu hosten", sagt Martina Sigl von Breitling. „Es war wirklich ein perfekter Start in die Saison. Und dann gleich mit so viel lieben Freunden und Wegbegleitern. Und ich freu’ mich am allermeisten, dass ich mit meinem abartigen Muskelkater nicht alleine bin", sagt „Cafe Puls"-Moderatorin Bianca Schwarzjirg, die Initiatorin des ersten Promi Nordic Weekends in Bad Gastein.

Entstanden ist die Idee gemeinsam mit Tourismusverband-Geschäftsführerin Lisa Loferer im Sommer. „Der Auftakt der Ski Classic findet nächste Woche statt“, sagt Loferer. „Und dass so viele österreichische Promis vorab bei uns sind, die Loipen vorab testen und ein lustiges Wochenende in so einem familiären Umfeld verbringen, das ist schon ein Highlight.“

(red.)