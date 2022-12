Elfmeter-Flop kostet Luis Enrique den Job

Fifa-WM in Katar

Fifa-WM in Katar

Spaniens Verband zog nach dem WM-Aus die Konsequenzen. Luis de la Fuente, der bisherige U21-Coach, übernimmt „La Roja“.

Madrid. Luis Enrique ist nach dem Achtelfinale-Aus bei der WM in Katar seinen Job los, Spaniens Verband untersagte ihm die Weiterarbeit mit der Mannschaft und stellte ihn am Donnerstag mit sofortiger Wirkung frei. Sowohl Präsident Luis Rubiales als auch Sportdirektor José Francisco Molina hätten ihm diese Entscheidung mitgeteilt, hieß es in einer Presseerklärung. Wenige Minuten später gab der Verband dann auch den neuen Chefcoach bekannt. U21-Coach Luis de la Fuente wurde befördert und zum Cheftrainer der „La Roja“ ernannt.

Enrique war mit dem Titelkandidaten Spanien im Elfmeterschießen an Marokko gescheitert. Man wolle nun ein neues Projekt starten, schrieb der Verband, mit dem Ziel, die unter Enrique erreichten Fortschritte weiter auszubauen. Der frühere Team- und Barcelona-Star, dessen Vertrag zum Jahresende ausläuft, hatte das Amt 2018 angetreten. 2019 pausierte er mehrere Monate, nachdem seine Tochter Xana an Krebs erkrankte und mit neun Jahren verstarb. Bei der EM 2021 erreichte er mit „La Roja“ das Halbfinale.

EM, Olympia-Silber – jetzt Chefcoach

Der Ernennung von de la Fuente muss der Verbandsvorstand am Montag noch zustimmen. Der 61-Jährige hatte Spaniens U21-Team 2019 mit dem 2:1-Sieg gegen Deutschland zum EM-Titel geführt. Zudem holte er bei den Olympischen Spielen in Tokio Silber mit seiner Mannschaft, die das Finale erst nach Verlängerung gegen Brasilien verlor.

De la Fuente soll Spanien zur EM 2024 führen, in der Qualifikation warten Schottland, Norwegen, Zypern und Georgien.

(dpa/red)