Behandlung in Spitälern? Wiener zuerst!

Die Spitäler in der Bundeshauptstadt wollen nur noch Wiener behandeln.

Das Wiener Gesundheitssystem hat ein Problem: Einen gravierenden Personalmangel. Das ist nicht neu und betrifft auch andere Bundesländer. Neu ist allerdings, wie Wien auf die nun verschärfte Situation durch massive personelle Ausfälle (Grippewelle, Erkältungswelle und Corona) reagiert. Nicht-Wiener sollen in Wiener Spitälern abgewiesen werden.

Ausgenommen sind nur Notfälle und Eingriffe, die nur in Wien möglich sind. Begründet wird das so: Rund 20 Prozent der Patienten in Wiens Spitälern stammen nicht aus Wien. Diese sollten sich in ihrem Heimatbundesland behandeln lassen, argumentiert der Wiener Gesundheitsverbund.

Das Argument steht auf schwachen Beinen. Wien betreut medizinisch die Ostregion mit, bekommt dafür auch Geld aus dem Finanzausgleich. Nebenbei: Was ist mit Menschen aus dem Umland, die in Wien arbeiten und hier auch Steuern zahlen?

Österreichweit haben Patienten den freien Zugang zu einem Spital ihrer Wahl. Und das ist gut so. Einerseits weil alle in ein gemeinsames System einzahlen und die Misere in Wien teilweise hausgemacht ist. Andererseits besteht das Gesundheitssystem heute großteils aus spezialisierten Spitälern. Wer beispielsweise eine neue Hüfte braucht, wird sich eher den spezialisierten Kliniken in Wien anvertrauen als einem Spital am Land das wenig Erfahrung mit Hüftoperationen hat.

„Wiener zuerst“ erinnert an etwas

Der Plan des Wiener Gesundheitsverbundes führt das österreichische Gesundheitswesen jedenfalls ad absurdum und würde eine Vier-Klassen-Gesellschaft schaffen. Neben jenen, die Geld für Privatärzte haben, jenen, die Beziehungen und jenen, die eine private Zusatzversicherung besitzen, kommt nun die Klasse dazu, die ihren Wohnsitz in Wien hat.

„ Österreich zuerst!“, polterte einst Jörg Haider und initiierte das gleichnamige Volksbegehren. Vielleicht startet das sozialdemokratische Wien nun ebenfalls ein Volksbegehren. Den Namen hätte die SPÖ schon: „Wiener zuerst!“