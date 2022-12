Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Abschiebungen "aus innenpolitischen Gründen"? Der frühere deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) wollte seinem früheren Amtskollegen, dem heutigen Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), 2021 helfen, "aus innenpolitischen Gründen" einen Abschiebeflieger mit Afghanen nach Kabul zu chartern. Die Aktion sei in letzter Sekunde gestoppt worden, berichten der "Falter" und deutsche Medien. Hintergrund war demnach der Mord an einer 13-Jährigen in Wien − begangen durch drei Afghanen. Mehr dazu

EU-Parlament ehrt Ukrainer: Das Europaparlament verleiht heute um 12 Uhr in Straßburg den renommierten Sacharow-Preis an das ukrainische Volk. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij soll nach Parlamentsangaben per Video zu der feierlichen Sitzung zugeschaltet werden. Entgegennehmen werden den Preis drei Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich für die Zivilgesellschaft engagieren. Mehr dazu

Messis WM-Traum lebt: Am Dienstagabend zeigte sich in Katar, was passiert, wenn der beste Fußballer der Welt seinen besten Tag erwischt: Argentinien fertigte Kroatien im Halbfinale ab. Mehr dazu

Wird Österreich das neue Ungarn? Welche Folgen hat Österreichs jüngste Veto-Politik? War die Eskalation nötig, um innerhalb der EU gehört zu werden oder bugsieren wir uns damit weiter ins Abseits? Die neueste Folge des "Presse"-Podcasts. Mehr dazu

Das Problem mit der Kernfusion: Der Durchbruch bei der Kernfusion zeige, dass wir die Probleme dieser Welt vermutlich eher mit Hirnschmalz lösen werden. Das schreibt Gerhard Hofer in seiner Morgenglosse. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die "Neue Freie Presse" über einen US-Milliardär im Gefängnis. Mehr dazu