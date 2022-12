Selbst hungrige Schafe essen niemals Chili

Im Geschirrspüler sitzt eine Klapperschlange, Tür zu und schnell weg.

Es gibt einen Moment, da kehrt höchste Ruhe ein, wenn auch nicht im Sinn des Wortes. Wenn der Geschirrspüler summt und die Waschmaschine sanft plätschernd anläuft, alles dort ist, wo es hingehört, nichts mehr herumsteht außer einem selber, dann ist das eine herrliche stille Nacht.

So etwas bräuchte es auch für andere Dinge im Leben, man öffnet einfach die Trommel, stopft das ganze Zeug rein, lässt ein Rädchen einrasten und gut ist es. Wobei die Vorstellung dann doch ein wenig an Glanz verliert, wenn man sie weiterdenkt. Denn die Sachen wären dann zwar sauber, aber das Ausräumen und Wegräumen (und zwar auch an den richtigen Ort) zerstören den ganzen Zauber dann schon wieder.

So kommt es, wieder zurück im realen Alltag, regelmäßig zu folgender Situation: Wer den Geschirrspüler aufmacht und entdeckt, dass er funkelnd sauberes Geschirr enthält, reagiert so, als er hätte er eine Klapperschlange gesehen. Tür zu und schnell weg. Irgendwer anderer erbarmt sich doch sicher.

Apropos Klapperschlange, was wärst du für ein Tier, wenn du es dir aussuchen könntest, frage ich die Jugendlichen, das funktioniert in jedem Alter, wenn man aus dem Bauch heraus antwortet. Ich zum Beispiel wäre gerne ein Tier, das Winterschlaf hält. „Ein Schaf“, sagt der eine. „Da kann man immer wieder dasselbe essen und freut sich noch drüber.“ Auswahl ist ein großes Thema, es fällt niemandem mehr etwas ein, wir haben alle schon alles gegessen und das, was wir nicht gegessen haben, können wir nicht kochen. Der andere hört „Schaf“ und wünscht sich etwas Thailändisches zu essen, die scharfen Nudeln wären es. Das „r“ in scharf sprechen wir nicht im Osten Österreichs, das nimmt der Schärfe aber nur äußerlich die Schärfe.

Der andere wäre übrigens gerne ein Adler.



[T2MJZ]