Endlich Winter!

Jetzt ist es endlich richtig Winter. Schnee in der Großstadt, auch wenn er in minimalen Dosen fällt und oft schneller wieder dahin ist, als man die obligatorischen Schneefotos in diversen sozialen Kanälen hochladen kann, spaltet die Menschheit ja in etwa so wie die streitbaren Manner-Zitronenschnitten (ich bin Team pro Schnitte) oder die Frage, ob Rosinen in Kuchen und Kaiserschmarren gehören (natürlich nicht).

Ich habe mir jedenfalls meine Schneebegeisterung von Kindheitstagen bewahrt, und da bin ich nicht die Einzige: Diese Woche durfte ich in einer Straßenbahngarnitur mitfahren, in die eine Gruppe schon fast erwachsener junger Männer mit Schneebällen bepackt einstieg. Die von mir und anderen Fahrgästen befürchtete Indoor-Schneeballschlacht blieb dankenswerterweise aus, offenbar waren die jungen Herren ein paar Stationen weiter zu einer solchen verabredet.

Auch das Kind ist, wiewohl schon recht jugendlich, noch immer ein großer Schneefan. Wenn auch nicht mehr so ganz extrem wie früher: Einmal haben wir mit den Nachbarkindern große Schneemengen mit nach Hause genommen und dann – es handelte sich um sehr vergängliche Kunst – mit Wasserfarben bemalt. Auch als Erwachsene steht es sich, finde ich, in der viel zu frühen Frühmorgen-Dunkelheit etwas besser gelaunt auf, wenn man draußen auf dem Balkon eine kleine Schneeschicht entdeckt. Unterwegs habe ich immer noch Lust, so es das Schneepotenzial hergibt, wie früher als Kind Schneebälle zu formen oder auf verschneite Auto-Windschutzscheiben kleine Nachrichten zu schreiben. Aber immerhin: Vom Essen von Schnee und dem Lutschen von Eiszapfen – beides war uns Kindern früher streng untersagt und daher natürlich besonders interessant – habe ich mich schon länger verabschiedet. Wenn ich auch rückblickend sagen darf: Geschadet hat es mir nicht. Ebenso wenig mein striktes Verweigern von Unterleiberln (immer schon) und Hauben (als Jugendliche dann). Aber erzählen Sie das bloß nicht Ihren Kindern! In diesem Sinne: Einen schönen, möglichst verschneiten vierten Adventsonntag!

