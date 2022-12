Kärnten zog seinen Genderleitfaden wieder zurück, wie Landeshauptperson Peter Kaiser erklärte. Zuvor hatten „Landwirtschaft Betreibende“ (Bauern darf man laut den Regeln ja nicht mehr sagen) gefordert, dass sich der Leitfaden vom Acker macht.

Dabei waren in dem Werk einige gute Ideen enthalten. Statt Hexe soll man etwa „Zauberkraft innehabende Person“ sagen. Das ist nur fair, denn bei Hexenprozessen war ein Drittel der Angeklagten männlich. Bleibt die Frage, was Kärntens Ämter nun wieder mit Hexenden vorhaben, wenn sie einen genderneutralen Ausdruck für sie brauchen. Aber auch für die Amtsärzte, pardon, „medizinische Fachkräfte“, war diese Sprachregel eine hilfreiche Information. Es könnte ja einmal jemand mit Rückenproblemen und einem Zauberkraft-innehabende-Personen-Schuss zu ihnen kommen.

„Not am Mann!“ hätte man laut den Sprachregeln auf Schiffen am Wörthersee auch nicht mehr rufen sollen, sondern nur „Notsituation!“ Hoffentlich denkt man da beim Sinken des Schiffes dran. Bei Schwimmwettbewerben am See hätte es keinen Sieger mehr gegeben, sondern bloß eine Person, „die den ersten Platz belegt“. Ob mit oder ohne Handtuch, ist unklar. Also schade, dass man den Leitfaden zurückgezogen hat. Er ist in all der politischen Aufregung um ihn doch nur ein Landwirtschaftbetreibendenopfer. (aich)

