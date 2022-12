Thiem und die Offensive der arabischen Welt

Während die ATP-Tour pausiert, schlagen etliche Stars in der Nebensaison bei hoch dotierten Showevents auf. Der Dezember steht dabei ganz im Zeichen von Riad, Abu Dhabi und Dubai – und auch Dominic Thiem mischt kräftig mit.

Dubai/Wien. Die Veranstalter versprechen auf der Website nicht weniger als „the greatest show on court“. Nein, die heute beginnende World Tennis League in Dubai versucht es vor ihrer Premiere erst gar nicht, kleine Brötchen zu backen. Das Konzept, davon ist CEO Scott Davidoff überzeugt, muss ein Erfolg werden.

Grob umrissen sieht das Programm der World Tennis League in den kommenden sechs Tagen so aus: Ab 18 Uhr wird Tennis gespielt (Einzel bei Herren und Damen, Mixed-Doppel), ehe ab 22 Uhr Stars der Musikbranche den Center-Court übernehmen. Den Anfang macht am Montag der niederländische Grammy-Preisträger Tiësto, auch Armin van Buuren und Ne-Yo haben sich angesagt. „Die Menschen werden Weltklassespieler sehen, die sie vorher nur aus dem Fernsehen kannten. Und dann können sie bis in die Nacht feiern“, sagt Davidoff, der im „Sports meets Music-“Prinzip ein Alleinstellungsmerkmal erkennt.