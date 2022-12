Für Chris Rea wird es heute ein Eiliger Abend: Er muss früher also sonst losfahren, weil er wegen der vielen Klimakleber auf der Straße sonst nicht rechtzeitig zu Hause ankommt.

Aber auch die Klima-Aktivisten haben es zu Weihnachten nicht leicht, denn die Polizei wirft sie ins Verlies Navidad. Dort müssen sie den ganzen Abend lang „Last Christmas“ hören. Wham das nicht passt, der muss versprechen, im nächsten Jahr artiger zu sein.

Neben der Polizei ist auch die Bundeswettbehörde am 24. Dezember im Einsatz. Es besteht der Verdacht, dass ein gewisser Herr Weihnachtsmann und ein Christkind den Geschenkemarkt unter sich aufteilen. Die rechtliche Verfolgung ist aber schwierig, weil das Christkind noch unter das Jugendkartellrecht fällt. Und ausgerechnet mit dem Nordpol, an dem der Weihnachtsmann wohnt, besteht gerade kein Auslieferungsabkommen. Es wurde auf Eis gelegt.

Auch die Eiligen Drei Könige sind traditionell schnell unterwegs, um Spenden einzusammeln. Mit lieblichen Liedern („Wir haben Weihrauch und auch Myrrhe, drum öffnet bitte eure Türe, wir singen für euch jetzt ein Cis – und sind auch gar nicht von der GIS“) bringen sie uns dazu, sie gern in unsere Haushalte zu lassen. Also am 6. Jänner – und bis dahin ist dann hoffentlich auch Chris Rea endlich zu Hause angekommen. Frohe Weihnachten!

Reaktionen an: philipp.aichinger@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.12.2022)