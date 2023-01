Mit Ziggy Stardust durch Almaty

Ich ging den Spuren der Unruhen vergangenen Jänner in Almaty nach. Sie begannen als Protest gegen die Verdoppelung der Autogas-Preise im Westen Kasachstans.

Vor einem Jahr, in den ersten Jännertagen 2022, wurde Kasachstan von einem rätselhaften Aufstand erschüttert. Er begann als Protest gegen die Verdoppelung der Autogas-Preise in Ölfördergebieten Westkasachstans und sprang – obwohl dort kaum jemand Autogas tankte – auf die alte Metropole Almaty über. Teils bewaffnete Männer plünderten im Zentrum, räucherten Regierungsgebäude aus und schossen auf die Polizei. Präsident Kassym-Schomart Tokajew rief Truppen des von Russland angeführten Militärbündnisses OVKS zu Hilfe, welche in wenigen Tagen Ordnung machten und wieder abzogen. Es ging rätselhaft weiter: Tokajew zeigte sich 2022 keineswegs als dankbarer Vasall des Kremls, sondern lehnte Putins Annexionspolitik in der Ukraine ab und sandte sogar Signale einer Liberalisierung seines autoritären Regimes aus.

Ich ging im Herbst den Spuren der Unruhen nach, vor allem in Almaty, das 160 der 225 amtlich bestätigten Toten zu beklagen hatte. Die Wahrnehmung war regional unterschiedlich: Am russisch geprägten Nordkasachstan waren die sogenannten Jännerereignisse vorbeigegangen, in der wenig betroffenen Hauptstadt Astana tat man sie als „Palastintrige“ ab, in Almaty glaubten die meisten an einen authentischen Aufstand aus der Mitte der Gesellschaft. Als Träger des Aufstands hatte die russische Presse den kasachischen Männertyp „Mambet“ identifiziert: ungehobelte provinzielle Männer, häufig aus kinderreichen Familien, oft von der Pandemie ausgespuckte Binnenmigranten.

Almaty, bewässert durch massive öffentliche Betonrinnen aus dem städtischen Hochgebirge, war ein Flaniergarten asiatisch aussehender, russisch sprechender und bobo-europäisch herausgeputzter Menschen. Zwischen Dutzenden Straßenmusikanten fand ich einen perfekten Guide: einen feingliedrigen Ziggy Stardust, der Europa besser kannte als Kasachstan, am Genfersee für einen Tabakkonzern gearbeitet hatte und mit seinen moskowitisch-tatarischen und tadschikisch-persischen Ahnensträngen als Kasache galt, vor dem Erlernen des Kasachischen jedoch zurückschreckte – „weil ich mich schämen würde, meine Muttersprache mit Akzent zu sprechen“. Er führte mich zum ikonischen Sujet der Jännerereignisse hinauf, der weitgehend ausgebrannten Stadtverwaltung.

Ziggy erklärte: „Das ist eine Agglomeration von drei bis vier Millionen, und es gibt hier viele arme Menschen“. – „Mambets?“ – „Ja, aber die sind auch Almatiner.“

Er meinte, die Proteste seien gegen Ex-Präsident Nursultan Nasarbajew gerichtet gewesen, hielt aber auch die Gegenthese (eine Intrige Nasarbajews gegen Tokajew) für möglich. Noch weiter den Berg hinauf, gegenüber einem Freiluftmarkt mit lokalpatriotischem Eso-Kunsthandwerk, ragte unbeleuchtet die spitze Ruine des Almatiner Präsidentenpalastes in die Nacht. Im Jänner abgefackelt, wurde sie nun in aller Stille abgerissen. Ziggy, der persönlich nie einen Grund zum Protestieren gesehen hatte, war mit dem Verlauf von 2022 ganz zufrieden: „Es gibt jetzt sogar mehr Freiheit als davor.“

Als ich aus Almaty abflog, zwängte sich ein in schwarzen Kunststoff gekleideter, säuerlich riechender Kerl in den Nebensitz. Mein erster Gedanke war: Gründgütiger, ein Mambet! Er war – „wie so viele“ – als Zwischenhändler tätig, in seinem Fall von Baumaterialien, die andere Zwischenhändler aus Russland importierten. Er war aber auch einer der Aufständischen vom Jänner. Das Herüberschielen Mitreisender hielt ihn nicht davon ab, mir zu eröffnen: „Ich war zu allem bereit, ich hätte draufgehen können. Am 5. Jänner ging es los, am 7. Jänner haben sie mich verhaftet, 15 Tage habe ich bekommen.“ Er zeigte mir lächelnd ein Gruppenfoto mit Victory-Zeichen aus dem Knast. Er deutete an, am Feuer im Präsidentenpalast beteiligt gewesen zu sein.

Er wollte, sagte mein Mambet, dieses Regime weghaben. Er hatte recht normale Ansichten, war gegen Putins Krieg und für Rechtsstaat und Demokratie; nur müssten vorher nach dem Vorbild von Xis Antikorruptionskampagne in China „alle Abgeordneten ausgetauscht werden“. Er fand den Aufstand zwar gescheitert, hielt Repression wie in Belarus aber für unmöglich – „das lässt das Volk hier nicht zu“. Ich fragte ihn beim Aussteigen, ob er mit anderen Aufrührern vom Jänner 2022 in Kontakt sei. Er: „Wir kommunizieren miteinander“. – „Habt ihr keine Angst vor dem Geheimdienst?“ – „Wir tun ja nichts Verbotenes.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.12.2022)