Bitcoin-Prognosen sind jetzt sehr vorsichtig

Kaum jemand redet mehr von einem Kursziel von 100.000 Dollar für Bitcoin. Viele rechnen mit einem weiteren Absturz, bevor es nach oben geht.

Vor einem Jahr überboten Analysten und Kryptoexperten einander noch mit ambitionierten Kurszielen für Bitcoin. Das Stock-to-Flow-Modell des Bitcoin-Analysten „Plan B“ sah Bitcoin in den sechsstelligen Bereich vordringen. Die 100.000-Dollar-Marke schien in Reichweite, manche sprachen gar von 200.000, 500.000 oder einer Million Dollar (Investorin Cathie Wood rechnet noch immer mit diesem Preis im Jahr 2030). Im Jahr 2021 hatte Bitcoin ein Rekordhoch von 68.000 Dollar erreicht, Ende des Jahres stand der Preis bei 46.000 Dollar.

Ein Jahr später kostete ein Bitcoin nur noch 16.580 Dollar. Im Nachhinein schien es naheliegend, dass es zu einem Kursrückgang kommen würde, immerhin hat Bitcoin bisher jedes vierte Jahr mit hohen Verlusten beschlossen: Das war 2014 so, das war 2018 so, warum sollte es 2022 anders sein? Viele Bitcoiner hatten aber geglaubt, dass es diesmal, da das Muster des vierjährigen Zyklus ja bekannt war, anders kommen würde. Laut dem legendären Investor André Kostolany lauten die vier gefährlichsten Worte an der Börse: „Diesmal ist alles anders.“