„Vera“: Erdrückt von Papas Cowboyhut

„Vera“, der in Venedig prämierte Film von Tizza Covi und Rainer Frimmel, schickt die (reale) Tochter eines Westernstars auf Entwicklungsreise durch Rom.

Will man „Vera“, den neuen Film des österreichischen Regie-Duos Tizza Covi und Rainer Frimmel, an eine gegenwärtige Debatte – die wie viele andere Belanglosigkeiten in den sozialen Medien ihren Ausgang genommen hat – anbinden, kann man sagen: Dessen Protagonistin Vera Gemma zerschlägt den vorwurfsvollen Begriff des „Nepo(tismus)-Babys“.



Dieser postuliert, dass Kinder berühmter Eltern via Vetternwirtschaft in elitäre Kreise (und Berufe) eingepflegt werden – und zwar mit perfekt manikürten Händen. Doch Vera, die das Vermächtnis ihres Vaters, der Italowestern-Ikone Giuliano Gemma, mit weißem Cowboyhut auf dem Kopf und diversen (Kunst-)Fellwesten auf den Schultern symbolisch durch Rom trägt, ist ganz im Gegenteil dazu beruflich gescheitert – eben weil sie Tochter eines überlebensgroßen Vaters ist.