Der ewige Nadal: Von Schmerzen und Sehnsüchten

Nadal mit seinen spanischen Kollegen beim United Cup in Sydney.

Nach Roger Federer könnte mit Rafael Nadal 2023 die nächste Koryphäe der gelben Filzkugel seine Karriere beenden. Noch nerven den 36-Jährigen die Fragen nach seinem Rücktritt. Die entscheidende lautet: Spielt Nadals Körper noch mit?

So schlecht wie 2023 ist Rafael Nadal während seiner seit 2001 andauernden Profikarriere noch nie in eine Saison gestartet. In Nadalschen Sphären bedeutet das: Er hatte nie zuvor die ersten beiden Matches des Jahres verloren. Jetzt aber ist ihm dieses Malheur passiert.

Die Niederlagen gegen Cameron Norrie und Alex de Minaur beim United Cup in Sydney brachten Nadal einen persönlichen Negativrekord ein, der verkraftbar wäre, würde nicht der Gesamteindruck der vergangenen Monate für Irritationen im Lager der Nadal-Anhänger sorgen. Denn saisonübergreifend hat der Spanier sechs der jüngsten sieben Matches verloren. Zahlen, die den Optimismus vor den Australian Open (ab 16. Jänner) trüben.