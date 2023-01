Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Eskalation in Brasilien: Hunderte radikale Anhänger des brasilianischen Ex-Präsidenten Bolsonaro haben die Regierungsgebäude in der brasilianischen Hauptstadt Brasília gestürmt und Regierungssitz, Kongress und Verfassungsgericht verwüstet. Erst nach Stunden konnte die Polizei die Lage wieder unter Kontrolle bringen. Präsident Lula spricht von „Barbarei". Mehr dazu.

Klima-Störaktionen in Wien: Klimaaktivisten rund um die Organisation „Letzte Generation“ planen für diese Woche „eine Welle“ an Störaktionen in Wien - mit Start heute. Schwerpunkt der Aktionen wird vor allem Festkleben an diversen Fahrbahnen sein, um den Verkehr möglichst lahmzulegen. Mehr dazu.

Erster Flug aus China nach drei Jahren: Nach dem Ende der Null-Covid-Politik und fast drei Jahre andauernder Abschottung hat China seine Grenzen zum Ausland wieder geöffnet. In Österreich ist der erste Flug aus China gegen 6.25 Uhr am Flughafen Wien-Schwechat gelandet. Für Reisende aus der Volksrepublik gilt eine Corona-Testpflicht.

"Wir halten trotz allem stand": Obwohl die Städte Bachmut und Soledar durch russische Angriffe großteils zerstört worden seien, gebe es kein Durchkommen für die russischen Truppen, betont Präsident Selenskij. Die russische Armee konzentriert sich derzeit auf ihre Offensive im Osten der Ukraine. Die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg im Livebericht.

Rüsten für die nächste Pandemie: Wie adäquat waren die Corona-Maßnahmen in Österreich? Müssen wir Gesundheit breiter fassen? Gesundheit-Österreich-Chef Herwig Ostermann über die Lehren aus der Pandemie und darüber, was bis zur nächsten passieren muss. Mehr dazu.

Knapp daneben, Harry: Harry und Meghan hatten sich einst der Privatsphäre wegen zurückgezogen. Sie wollten finanziell unabhängig sein und dem britischen Boulevard entkommen. Tatsächlich füttern sie ihn - auch in den Prinz-Harry-Memoiren, die am Dienstag erscheinen. Schon davor wurden Inhalte bekannt, die man als Außenstehende lieber gar nicht gewusst hätte. Die Morgenglosse.