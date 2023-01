Harry Gänswein, ich will hier raus!

Prinz Harry und Georg Gänswein bringen Enthüllungsbücher heraus - ein Blick auf den weiteren Zeitplan.

Dienstag, 10. Jänner: Das Enthüllungsbuch von Prinz Harry ist da. Titelseiten in den Medien. „Harrys Abrechnung mit dem Königshaus“. Buckingham Palace: „Kein Kommentar“. Talkshows: „Was bedeuten Harrys Enthüllungen für die Monarchie?“

Donnerstag, 12. Jänner: Das Enthüllungsbuch von Georg Gänswein ist da. Titelseiten in den Medien: „Gänsweins Abrechnung mit dem Papst“. Vatikan: „Kein Kommentar“. Talkshows: „Was bedeuten Gänsweins Enthüllungen für die Kirche?“

Dienstag, 7. Februar: Ein angeheirateter Schwippschwager von Prinz Harrys zweiter Gouvernante, der als Einziger noch nichts zu der Affäre gesagt hat, kündigt ein Enthüllungsbuch über Harry an.

Donnerstag, 9. Februar: Ein Kammerdiener, der einmal aushilfsweise in Georg Gänsweins Zimmer zum Staubsaugen abgestellt wurde, kündigt ein Enthüllungsbuch an.

Dienstag, 7. März: Eine Umfrage ergibt, dass die Menschen von Prinz Harry und seinen Geschichten genervt sind.

Donnerstag, 9. März: Eine Umfrage ergibt, dass die Menschen von Georg Gänswein und seinen Geschichten genervt sind.

Dienstag, 4. April: RTL verkündet eine neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Als Teilnehmer im „Dschungelcamp“ werden genannt: Prinz Harry und Georg Gänswein.

