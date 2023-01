Mit 1000 Ideen gegen Angst und Ärger

Wer belastende Ereignisse positiv interpretiert, begegnet Widrigkeiten des täglichen Lebens besser. Grazer Forscherinnen zeigen, dass sich diese Fähigkeit trainieren lässt – und wie wichtig dabei Kreativität ist.

Es ist schon ärgerlich. Man hat wochenlang gelernt, und beim Blick auf das Aufgabenblatt packt einen die Angst und blockiert klare Gedanken. Oder man erscheint erst gar nicht zur Prüfung, um sich ihr nicht stellen zu müssen. Der Stress bleibt.

Ilona Papoušek kennt sich aus mit Statistikangst, wenn auch aus anderer Perspektive. „Ich habe selber 20 Jahre lang die ,Einführung in die Statistik‘ an der Uni Graz unterrichtet“, erzählt die Koordinatorin der Forschungsgruppe Emotionsregulation im Fachbereich Biologische Psychologie. Weil diese Angst weit verbreitet ist – bis zu 80 Prozent der Studierenden sollen in der Psychologie oder in angrenzenden Sozialwissenschaften, in denen man ebenfalls Statistik lernen muss, darunter leiden – fokussierte sie in gemeinsamer Forschungsarbeit mit Postdoc Corinna Perchtold-Stefan auf diese spezifische Angst.