Richard Oesterreicher kannte weder als Musiker noch als Big-Band-Leiter Standesdünkel. Er bediente sie alle: die Schlagersänger und die Jazzer, die Wienerliedinterpreten und die Eurovision-Contestteilnehmer. Und er komponierte mit „Ballett“ einen Funk-Klassiker. Er verstarb im Alter von 91 Jahren.

Leichtigkeit in der Musik ist oft schwer erarbeitet. Bei Richard Oesterreicher hatte man allerdings diesen Eindruck überhaupt nicht. Vielleicht lag es daran, dass er schon in frühestem Kindheitsalter von seinem Vater Richard, einem Musiklehrer, in die Geheimnisse der Musik unterwiesen worden war. Der Notendschungel mochte noch so dicht sein, ein Richard-Oesterreicher-Arrangement macht etwas Luftig-Lockeres daraus. Der 1932 in Wien geborene Musiker betrieb in den Fünfzigerjahren ein Quartett, das in all den notorischen Orten der damaligen Jeunesse dorée aufspielte. Nicht nur zum Reden, kam man in die Eden (Bar), auch um diese Ensemble zu hören, wie es Hits und Raritäten zwischen Schlager und Swing auf unvergleichlich lässige Weise interpretierte. Das Schlosshotel Velden und das Hospiz Hotel in St. Christoph waren weitere fixe Stationen, wo Oesterreicher seinen Soundtrack der Sorglosigkeit hervorzauberte.

Oesterreichers Charme war in der Musik wie im Leben authentisch. Seine grundsätzlich gute Laune wirkte sich auf seine stets freundliche Spielweise aus. Zunächst waren Gitarre und Posaune seine Instrumente. Erst später entdeckte er die nicht selten übel beleumundete Mundharmonika, die er bedacht, ja sogar beseelt spielte. Ein Instrument, mit dem er sich nicht nur Freunde gemacht hat. Er blieb unbeirrt, war doch der weltweit erfolgreiche Belgier Toots Thielemanns Vorbild für den verträumten Sound, den auch Oesterreicher so meisterlich produzieren konnte. Obwohl er manchen als zu kommerzorientiert galt, blieben seine künstlerischen Antennen Zeit seines Lebens auf 360 Grad ausgerichtet. Den Mann, der mit dem Stadionchor 1977 in Vorfreude auf die WM 1978 Fussballmärsche aufgenommen hat, der mit so seltsamen Kunstfiguren wie dem Kärntner Sänger Blondl oder dem Wiener Spitzbuben Helmut Reinberger schlüpfriges Liedgut erarbeitet hat, der war auch ein passionierter Jazzer, der mit Weltklassemusikern wie Art Farmer und Herb Ellis auf Augenhöhe zugange war. Der ORF krallte sich diesen Meister 1974 und übertrug ihm die Leitung der ORF-Big Band.

Er bediente diesen hochkarätigen Klangkörper mit Arrangements und mit gehaltvollen Kompositionen wie dem funkigen „Ballett“, einem Stück, das in den Neunzigerjahren von der Rare-Groove-Generation wiederentdeckt wurde. 1981 gründete er schließlich die Richard-Oesterreicher-Big-Band, die in Fernsehspecials von Schlagerstars wie Caterina Valente und Aniko Benkö, Udo Jürgens und Peter Alexander wohlig schnurrte. Tieferes Interesse hegte er auch fürs Wienerlied, das er oft und gerne mit Karl Hodina und mit Kurt Sowinetz pflegte. 2018 leitete er noch das Orchester des Wiener Opernballs. Oesterreicher blieb bis zuletzt aktiv. Im Jazz mit der Bassistin Gina Schwarz, im Brasil mit der Sängerin Jacqueline Patricio. Jetzt starb der verdiente Mann im 91. Lebensjahr im Kreis seiner Familie.