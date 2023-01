Österreichs beste Steuerberater:innen gesucht

IFA und „Die Presse“ suchen bis 2. April Österreichs To p-Steuerexpertinnen und Steuerexperten. Die Nominierungsphase hat begonnen – machen Sie mit!

Achtung, fertig, los: Bereits zum neunten Mal in Folge suchen IFA, der Manager für direkte Immobilieninvestments, „Die Presse“ und Kooperationspartner LexisNexis Österreichs „Steuerberater: in des Jahres 2023“. Ab sofort bis einschließlich 2. April haben Unternehmerinnen, Unternehmer, Freiberuflerinnen und Freiberufler die Möglichkeit, die Expertinnen und Experten ihres Vertrauens in sieben Fachkategorien zu nennen und den Kanzleien ihrer Wahl zu einem Award in der Kategorie „Allrounder regional“ pro Bundesland zu verhelfen.

Der Wettbewerb ermöglicht, jene Expertinnen und Experten vor den Vorhang zu holen, die zwar meist im Hintergrund agieren, für ihre Klientinnen und Klienten jedoch unersetzlich sind, unterstreicht Michael Baert, CTO IFA AG. „Österreichs Steuerberaterinnen und Steuerberater zeichnen sich durch Expertise, Beratungsstärke und höchste persönliche Einsatzbereitschaft aus. Der Award würdigt Höchstleistungen einer gesamten Branche in turbulenten Zeiten.“

Jede Stimme zählt

Genau diese Höchstleistungen können auch Sie nun würdigen: Die Nominierung erfolgt über ein Onlineformular, das bis 2. April jederzeit ausgefüllt werden kann. Sämtliche Unternehmerinnen, Unternehmer, Freiberuflerinnen und Freiberufler mit einer gültigen UID-Nummer sind zur Teilnahme eingeladen. Vorgaben gibt es keine, alleine Sie entscheiden, wen Sie nominieren möchten. Neben dem „Allrounder regional“ für die einzelnen Bundesländer können in jeder Fachkategorie bis zu drei Expertinnen, Experten oder Steuerberatungskanzleien genannt werden. Auch mehrere Mitarbeiter derselben Kanzlei oder bisherige Preisträgerinnen und Preisträger des Wettbewerbs können selbstverständlich erneut nominiert werden.

Mitmachen zahlt sich aus: Die hohe Anzahl der Nominierungen macht einen Award beim Wettbewerb zur äußerst begehrten Auszeichnung für Steuerberaterinnen und Steuerberater. Jede Trophäe basiert auf den Stimmen von überzeugten Klientinnen und Klienten, die damit nachhaltige Höchstleistungen der nominierten Steuerexpertinnen, Steuerexperten und Kanzleien würdigen. Auch die Liste der seit dem Start des Wettbewerbs vor neun Jahren gewürdigten Preisträgerinnen und Preisträger sowie der ausgezeichneten Kanzleien liest sich wie das „Who’s who“ der Steuerberatung in Österreich und umfasst viele angesehene Player der Branche von kleineren Kanzleien bis zu den „Big Four“.

Herausragende Leistungen

Während in der in jedem Bundesland zur Verfügung stehenden Kategorie „Allrounder regional“ jene Steuerberaterinnen, Steuerberater und Kanzleien mit den meisten Nominierungen prämiert werden, ermittelt in den sieben Fachkategorien (Immobilien- und Bauwirtschaft, Freie Berufe, Kleine und mittlere Unternehmen, Private Clients, Umgründungen, Internationales und Konzernsteuerrecht sowie Tourismus und Hotellerie) eine unabhängige Fachjury aus den fünf meistgenannten Namen die jeweiligen Sieger. Darüber hinaus gibt es zwei Sonderpreise: Die Auszeichnung für das „Lebenswerk“ zeichnet herausragende Leistungen während der gesamten beruflichen Laufbahn einer Steuerberaterin oder eines Steuerberaters aus.

Award für Newcomer

Auch die besten Newcomer werden prämiert. In Kooperation mit der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer wird für die beste Steuerberaterprüfung des Jahres der Award „Rookie of the Year“ vergeben. Bereits mehrmals fand sich eine oder einer der ausgezeichneten „Rookies“ in einem der Folgejahre unter den Nominierten bei den Fachkategorien wieder – der beste Beweis, dass die beim Wettbewerb ausgezeichneten Höchstleistungen von dauerhafter Natur sind.