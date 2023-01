Hundefreund, Raucher, Koch: Wie Franz Schnabl auf Stimmenfang geht

Umfragen prophezeien der SPÖ nur noch den dritten Platz. Der SPÖ-Chef will trotzdem Landeshauptmann werden. Ein Wahlkampfauftritt in St. Pölten.

Es ist Wahlkampfwochenende in St. Pölten. Das Schneegestöber hält viele von einem Besuch in der Fußgängerzone ab. Die Passanten versuchen, möglichst schnell ihre Einkäufe zu erledigen, um der beißenden Kälte zu entkommen. Aber ganz so schnell geht es nicht: An allen Ecken stehen Mitarbeiter und freiwillige Helfer von Parteien, und versuchen, ihre Wahlgeschenke loszuwerden.



Gegenüber dem Bahnhof wartet Helga Krismer, mit grüner Jacke, einem „Bio macht schön“-Sackerl in der Hand und einem Apfel ist die grüne Landessprecherin standesgemäß ausgestattet. Die ÖVP-Mitarbeiter sind weder in schwarzes noch in türkises Gewand gekleidet, sondern – erraten! – in blau-gelbes. „Gut, dass wir in Niederösterreich sind“, steht auf ihrem Sackerl. Die Freiheitlichen marschieren in blauen Jacken zu viert durch die Fußgängerzone. Sackerl haben sie keines anzubieten, wohl aber Udo-Landbauer-Fankarten.