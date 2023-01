Die Australian Open sind auch 2023 ein guter Boden für Sensationen. Rainer Schüttler oder Marcos Baghdatis erzählen ihre eigenen Geschichten. Und was wurde eigentlich aus Hyeon Chung, dem letzten Bezwinger von Novak Djoković?

Hand aufs Herz, haben Sie schon einmal von Ben Shelton oder Jiří Lehečka gehört? Die beiden Herren stehen sensationell im Viertelfinale der Australian Open, bis vor wenigen Tagen aber kannten sowohl Shelton als auch Lehečka nur Branchenkenner.

Auch Tommy Paul ist auf der Tour bislang noch nicht groß in Erscheinung getreten. Manch heimischem Tennisfan ist der US-Amerikaner vom nervenaufreibenden Match gegen Dominic Thiem in der Wiener Stadthalle vergangenen Oktober ein Begriff. Jedenfalls gehört auch Paul zu jenen acht Spielern, die sich weiter Hoffnungen auf den Titel in Melbourne machen dürfen.

Dass Außenseiter in Australien immer wieder die Tenniswelt auf den Kopf stellen, ist keine Neuheit. Zu Jahresbeginn – die Australien Open starten traditionell in der dritten Jännerwoche – sind viele Spieler noch auf der Suche nach Form und Schlagrhythmus, zudem sind die klimatischen Bedingungen sehr speziell.

Wer sich hier in bestechender Frühform befindet, dem öffnen sich Türen. So ist die Geschichte des Turniers wie kein anderes Grand Slam reich an Überraschungen. Und mitunter haben in Melbourne schon große Karrieren begonnen. Ein Rückblick auf die vergangenen 22 Jahre.