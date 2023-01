Bei den Carolina Panthers war Christian McCaffrey zum Verlieren verdammt. Nach dem Trade zu den San Francisco 49ers darf der Hochbegabte plötzlich von der Super Bowl träumen.

Als Christian McCaffrey im NFL-Draft 2017 an der achten Stelle von den Carolina Panthers ausgewählt wurde, strahlte der 20-Jährige über das ganze Gesicht. Er posierte mit dem Trikot seines neuen Klubs vor den Pressefotografen, gab freudig Interviews. Was hätte der junge Mann aus Castle Rock in Colorado auch anderes tun sollen? Immerhin war gerade sein Traum von einem Vertrag in der National Football League wahr geworden.

Hätte sich Christian McCaffrey seinen künftigen Arbeitgeber selbst aussuchen dürfen, die Wahl wäre gewiss nicht auf das Team aus Carolina gefallen. Die Panthers, erst 1993 gegründet, verfügen weder über große Tradition, noch können sie auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurückblicken. Das Höchste der Gefühle: Die Super-Bowl-Teilnahme 2003.