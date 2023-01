Top-Steuerexperten auf Rekordjagd

Der Wettbewerb „Steuerberater:in des Jahres“ meldet laufend neue Nominierungsrekorde – denn das Interesse an qualifizierter Beratung steigt.

Mit Nominierungen überzeugter Klientinnen und Klienten suchen IFA, der Manager für direkte Immobilieninvestments, „Die Presse“ und Kooperationspartner LexisNexis Österreichs Top-Steuerexpertinnen und Steuerexperten. Seit der ersten Austragung vor neun Jahren ist der Wettbewerb „Steuerberater:in des Jahres“ zu einer festen Institution der Branche geworden. Der Award avancierte zu einer angesehenen Auszeichnung für exzellentes und nachhaltig hohes Beratungsniveau – und die feierliche Übergabe in den Wiener Sofiensälen zum Top-Event. Denn die Auszeichnung beim Wettbewerb ist eine Bestätigung für nachhaltige Höchstleistungen, die für die Preisträgerinnen und Preisträger eine besondere Bedeutung hat.

Besonders überzeugend zeigt das die Anzahl der Nominierungen. Während im ersten Jahr des Wettbewerbs einige Hundert Stimmen einlangten, waren es im Vorjahr genau 25.649 Nominierungen – ein eindrucksvoller Beteiligungsrekord, der in diesem Jahr erneut übertroffen werden könnte.

Information Der Wettbewerb „Steuerberater:in des Jahres“ wird von „Die Presse“ gemeinsam mit der IFA AG veranstaltet.

Begehrte Awards

Oft standen Steuerberaterinnen und Steuerberater mehrmals auf der Bühne, weil sie in verschiedenen Kategorien nominiert wurden. Gleich drei Awards gingen etwa im Vorjahr an BDO Austria GmbH. Überzeugte Klienten machten BDO Wien zum „Allrounder regional“ in diesem Bundesland. Darüber hinaus fiel die Wahl der Jury beim Son-derpreis „Corona-Hilfsmaßnahmen“ auf Stephanie Novosel und in der Fachkategorie „Immobilien- und Bauwirtschaft“ auf Christoph Pramböck. „Zum sechsten Mal wurden wir 2022 als beste Steuerberaterinnen und Steuerberater in Wien ausgezeichnet – das macht mich persönlich besonders stolz“, sagt Peter Bartos, Partner BDO Austria. „Auch die Auszeichnungen in den Fachkategorien basieren auf Erfahrung und Einsatzbereitschaft. Wir haben ein wunderbares Team, das sehr viel Flexibilität gezeigt hat, um unsere Klientinnen und Klienten auch in schwierigen Zeiten bestmöglich zu unterstützen.“ Besonders viele Nominierungen konnte die Kategorie „Allrounder regional“ verzeichnen. Mit Tausenden Stimmen holte beispielsweise in Oberösterreich die Kanzlei WTL um Gründer und Geschäftsführer Gerhard Leitner den Award. „Ich freue mich persönlich ganz besonders über die große Wertschätzung unserer Klientinnen, Klienten, Geschäfts-partnerinnen und Geschäftspartner, die uns mit ihrer Stimme diesen Erfolg ermöglicht haben“, betont Leitner. „Für die Kanzlei WTL und unser großartiges Team ist diese Auszeichnung eine Bestätigung für unsere Philosophie, unsere Werte und für unsere Arbeit, die wir leisten.“

Nominieren bis 2. April

Das zeigt: Wer ausgezeichnet wird und welche Steuerberaterinnen, Steuerberater und Kanzleien einen Award mit nach Hause nehmen dürfen, liegt wie bisher auch im neunten Jahr des Wettbewerbs in erster Linie an ihren Klientinnen und Klienten. Nominiert werden kann bis 2. April über ein Onlineformular in insgesamt sieben Fachkategorien (Immobilien- und Bauwirtschaft, freie Berufe, kleine und mittlere Unternehmen, Private Clients, Umgründungen, internationales und Konzernsteuerrecht sowie Tourismus und Hotellerie) und in der Kategorie „Allrounder regional“ je Bundesland.

Auszeichnung mit Wert

Wie bisher können neben dem „Allrounder regional“ in jeder Fachkategorie bis zu drei Expertinnen, Experten oder Kanzleien genannt werden. Auch mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter derselben Kanzlei sowie bisherige Preisträgerinnen und Preisträger des Wettbewerbs können selbstverständlich erneut nominiert werden. Machen Sie mit: Die Online- Nominierung nimmt wenige Minuten in Anspruch – die Auszeichnung ist für die Preisträgerinnen und Preisträger eine besondere Freude und ein bleibender Wert.