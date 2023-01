Was bewegt Wohnungssuchende und Häuslbauer im Jahr 2023?

(c) IMAGO/blickwinkel (IMAGO/McPHOTO/B. Leitner)

Teuerungen, Klimakrise, Pandemie: Die Anforderungen an den Wohnraum haben sich geändert. Themen, Überlegungen und Trends, die 2023 vorherrschen.

Welche Themen sind bei Wohnungssuchenden und Häuslbauern aktuell und werden es 2023 bleiben? „Heizsysteme, Energieeffizienz, Standortqualitäten, insbesondere Verkehrsanbindungen, oder optimierte Nutzungsmöglichkeiten der jeweiligen Wohnungsgrundrisse wurden bei der letzten Wohnmesse in Wien so detailliert wie noch nie abgefragt“, erinnert sich Karina Schunker, Geschäftsführerin EHL Wohnen, an die häufigsten Themen im vergangenen Jahr und betont: „Möglichst große Unabhängigkeit bei der Energieversorgung ist derzeit eines der wichtigsten Wohnthemen schlechthin.“

PV und Wärmepumpe

Wohnanlagen mit einem möglichst hohen Anteil selbst produzierter Energie – Geothermie, Luft/Wärmepumpen, Fotovoltaik – haben bei Wohnungssuchenden einen hohen Stellenwert. Vor allem werden laufende Investitions- und Instandhaltungskosten an den Anlagen und Allgemeinflächen der Häuser bereits bei Kaufentscheidungen mitberücksichtigt. Da die Größe der Wohnung immer mehr eine Frage der Leistbarkeit darstellt, „liegt der Fokus auf effizienten Wohnungen. Jeder Quadratmeter soll gut geplant und genutzt sein“, sagt Gerhild Bensch-König, Geschäftsführerin Raiffeisen Wohnbau. Egal, ob es sich um eine Zwei- oder Fünf-Zimmer-Wohnung handelt.