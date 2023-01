Israelis und Palästinenser driften in neuen Krieg

Palästinensische Extremisten starten Raketenattacken, Israels Luftwaffe fliegt Angriffe. Die Situation im Nahen Osten ist so ernst wie schon lang nicht mehr. Die Angst vor einer neuen Intifada wächst.

Tel Aviv. Raketenalarm auf der einen, gezielte Luftangriffe auf der anderen Seite: In der Nacht zum Freitag ist der Nahostkonflikt eskaliert. Nachdem radikale Palästinenser mehrere Raketen in Richtung Israel abgefeuert hatten, attackierte Israels Armee nach eigenen Angaben Ausbildungszentren der radikal-islamistischen Hamas in Gaza. Die Hamas hatte schon zuvor Vergeltung geschworen.

Die Gefechte sind eine Reaktion auf eine Anti-Terror-Operation der israelischen Armee im von Israel besetzten Westjordanland in der Gegend um Jenin am Donnerstag. Bei dem folgenschwersten Militäreinsatz im Westjordanland seit Jahrzehnten waren insgesamt neun Palästinenser getötet und mindestens 20 weitere Menschen verletzt worden.