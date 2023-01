Warum der Wind plötzlich viermal so viel kostet

Die Burgenland Energie verkauft nach eigenen Angaben hauptsächlich Ökostrom. Dennoch explodieren jetzt die Preise. Irgendetwas stimmt da nicht.

Vielleicht wirkt schon die Ankündigung: Vor Kurzem gaben die Bundeswettbewerbsbehörde und die E-Control bekannt, dass ihnen die Geschäftspraktiken heimischer Energieversorger etwas seltsam vorkämen. Eine gemeinsame Taskforce werde prüfen, ob die enormen Preiserhöhungen für Strom und Gas gerechtfertigt seien, hieß es.

Das ist gut und kommt keinen Tag zu früh. In den sozialen Medien werden seit Monaten Strom- und Gasvorschreibungen veröffentlicht, die man gern für einen Scherz halten würde. Dummerweise sind sie alle ernst gemeint. Welche betriebswirtschaftlichen Gründe jeweils dahinterstecken mögen, ist für Normalsterbliche nicht feststellbar. Oder kennen Sie jemanden, der die eigene Energierechnung versteht? Viele Geheimdienste wären froh, sie wären in der Lage, Informationen so genial zu verschlüsseln wie hiesige Energiekonzerne die Kommunikation mit ihren Kunden.