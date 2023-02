Folgen Sie Tom Cruise auf TikTok?

Tom Cruise tanzt im Bademantel vor seiner Villa, macht sich für die nächste Filmpremiere fesch und schwärmt mit seiner Frau beim Frühstück über die Qualität der „cereals“.

Ein ganz normaler Celebrity-Alltag eben, nur dass der Tom Cruise, den wir auf diesem TikTok-Account tanzen und singen sehen, nicht aussieht wie 60 – was er seit Juli 2022 ist. Sondern mehr wie Mitte 30. Hier tanzt und singt natürlich nicht der echte Cruise, sondern sein AI-Klon @DeepTomCruise. Dahinter steckt der glücklose Schauspieler Miles Fisher, der irgendwann aus der Not – nämlich: seiner erstaunlichen Ähnlichkeit mit Cruise – eine Tugend gemacht hat. 2021 meldete er sich bei TikTok an und produziert seither Videos von sich, in denen er mit Deepfake-Technologie das Antlitz des echten Tom Cruise über sein Gesicht legt.

Heute hat sein Account fünf Millionen Follower und gilt als gekonnte Parodie auf eine der letzten unerreichbaren Ikonen Hollywoods, berühmt durch „Top Gun“ und „Mission: Impossible“, bekannt für seine Zurückgezogenheit. Auf die achtet Miles Fisher, alle Videos sind so, dass man glauben kann, der echte Cruise habe sie gemacht. Genau dem, also dem Echten, beschert der Fake-Tom neue Popularität in der nächsten Generation. Und by the way: Die Frau von DeepTom ist Paris Hilton – die der Nullerjahre.

