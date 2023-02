Justiz lässt Vorwürfe gegen ManUnited-Profi Greenwood fallen

Nach Anklagen gegen den 21-Jährigen, die unter anderem auf versuchte Vergewaltigung und Körperverletzungen lauteten, bestehe "keine realistische Aussicht auf eine Verurteilung“. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen.

Nach gut einem Jahr hat die britische Justiz die Ermittlungen gegen Fußballprofi Mason Greenwood von Manchester United eingestellt. Die Anklagen gegen den 21-Jährigen, die unter anderem auf versuchte Vergewaltigung und Körperverletzungen lauteten, würden nicht weiter verfolgt, teilte die Polizei am Donnerstag in Manchester mit. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen.

Die Staatsanwaltschaft betonte: "In diesem Fall führte eine Kombination aus dem Rückzug wichtiger Zeugen und neuem Material, das bekannt wurde, dazu, dass keine realistische Aussicht auf eine Verurteilung mehr bestand." Deshalb sei die Behörde verpflichtet, den Fall einzustellen. "Ich bin erleichtert, dass diese Angelegenheit nun abgeschlossen ist, und ich möchte meiner Familie, meinen Angehörigen und Freunden für ihre Unterstützung danken", erklärte Greenwood in einer Stellungnahme.

Festnahme im Jänner 2022

Greenwood war erstmals im Jänner 2022 festgenommen worden. Manchester United hatte den Offensivspieler, der aus der eigenen Jugend stammt, suspendiert, kurz nachdem die Vorwürfe gegen ihn publik geworden waren. Seitdem durfte er beim englischen Fußball-Rekordmeister weder spielen noch trainieren. Greenwood bleibe so lange suspendiert, bis das Verfahren abgeschlossen sei, teilte der Club damals mit.

Man nehme die Entscheidung der Staatsanwaltschaft zur Kenntnis, reagierte Manchester United am Donnerstag vorerst verhalten. "Der Club wird nun seinen eigenen Prozess durchführen, bevor er die nächsten Schritte festlegt. Wir werden keinen weiteren Kommentar abgeben, bis dieser Prozess abgeschlossen ist", hieß es in einer Mitteilung des Vereins, dem sich in dieser Woche auch ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer - vorerst auf Leihbasis bis Sommer - angeschlossen hat.

Die Polizei betonte, sie werde Vorwürfen wegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen weiter konsequent nachgehen und rief Opfer auf, sich bei den Behörden zu melden.

