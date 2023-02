Dient Muskeltraining im Fitnessklub nur der Eitelkeit?

Fachfrage. Dass sportliche Bewegung gesund hält, wissen wir alle. Was aber vielen nicht bekannt ist: Die Muskelkraft zu stärken ist genauso wichtig. Warum, erklärt Thomas Dorner, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Public Health.

Sich bewegen ist wichtig für die Gesundheit. Aber im Fitnessklub Muskeln aufzupumpen ist doch etwas für junge Burschen, die damit Mädchen gefallen wollen. Oder?

Thomas Dorner: Es gibt in den offiziellen Empfehlungen zu körperlicher Aktivität immer zwei Komponenten: Ausdauer und Muskelkraft. Beides ist gleich wichtig. Die Muskeln stärken sollten Männer genauso wie Frauen, und Menschen aller Altersgruppen.

Warum?

Die Übungen haben Auswirkungen auf die Knochen, auf den Bewegungs- und Stützapparat. Und auf den Stoffwechsel. Die Muskulatur ist ja ein riesiges Stoffwechselorgan. Deshalb senken gestärkte Muskeln das Risiko für viele interne Erkrankungen, wie Übergewicht als Ausgangspunkt für Zuckerkrankheit, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Muskeln sind auch in Ruhe aktiv, und je mehr man davon hat, desto mehr Energie verbraucht der Körper im Sitzen und Liegen – man tut nichts und nimmt dabei ab. Mit mehr Muskelmasse habe ich auch mehr Gewebe, in dem Zucker in Form von Glykogen gespeichert wird, und damit weniger Glukose im Blut, was die Gefahr von Diabetes senkt. Es bewirkt auch die bessere Durchblutung innerhalb der Muskulatur, die Zucker aus dem Blut ins Gewebe umverteilt.