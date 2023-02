Wie wir Restitution lernten

1998 wurden die Washington Principles unterschrieben, die auch Grundlage für das österreichische Kunstrückgabegesetz waren.

Vor 25 Jahren trafen sich Vertreter aus 44 Ländern mit Teilnehmern von NGOs und Beobachtern des Kunstmarktes in Washington, um sich mit den Fragen auseinanderzusetzen, wie mit von den Nationalsozialisten beschlagnahmtem Eigentum umgegangen werden soll. Die Konferenz, bei der elf Richtlinien festgeschrieben wurden, die als Washington Principles Geschichte schrieben, war ein Wendepunkt.

US-Diplomat und Sonderbotschafter Stuart Eizenstat gilt als Vater der Washingtoner Erklärung von 1998. „Es war der größte kulturelle Diebstahl in der Geschichte. Was die Nazis versuchten, war, jedes Element der jüdischen Kultur auszulöschen“, zitiert das Auktionshaus Christie's Eizenstat. „Die Washingtoner Prinzipien erinnerten die Menschen daran, dass Nazi-Plünderungen nicht zufällig mit der Vernichtung und Ermordung der jüdischen Bevölkerung Europas verbunden waren“, so auch Anne Webber, Co-Vorsitzende der Kommission für Raubkunst in Europa.