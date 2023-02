Gérard Depardieu: „Krieg ist großer Schwachsinn“

AFP via Getty Images

Er ist eine Legende, verspielte mit seinem engen Verhältnis zu Russland aber auch viele Sympathien: Gérard Depardieu. Nun ist er wieder im Kino zu sehen: als Sternekoch in der Krise. Ein Gespräch über das Kochen, die Vergangenheit und den Umgang mit Unglück.

Pünktlich um neun Uhr morgens kommt er den Hotelgang entlang geschlurft: Gérard Depardieu, 74 Jahre alt – eine Legende. Oder eine von gestern? Der französische Schauspieler, dem spätestens seit „Cyrano de Bergerac“ und als Gallier-Gigant Obelix auch der härteste Kritiker verfallen war, verspielte seit 2013 Sympathien, als er die russische Staatsangehörigkeit annahm und seitdem öfter seine Freundschaft zu Russlands Präsident Wladimir Putin zur Schau stellte. Die Schauspielkunst beherrscht er freilich nach wie vor meisterlich. Das kann man demnächst in „Der Geschmack der kleinen Dinge“ bestaunen, in der er einen Sternekoch spielt, der den Appetit am Leben verliert und sich auf die Suche nach der verlorenen Zeit und vergangenen Köstlichkeiten macht.

Sie besitzen mehrere Restaurants in Paris, sogar ein Fischgeschäft. Wie groß ist Ihre Passion fürs Kochen?

Gérard Depardieu: Ich liebe das Kochen sehr, die Möglichkeit, jemandem anderen ein Vergnügen zu bereiten. Meistens inspiriert mich ein Einkauf auf dem Wochenmarkt dazu, da sehe ich etwas und denke, das koche ich für diese oder jene Person. Ich liebe gute Produkte, deswegen gehe ich am liebsten dort einkaufen. Das ist für mich der Inbegriff für ein gutes Leben.

Haben Sie deswegen so viel Verständnis für die Sache der Köche?

Ich kenne viele Köche, und jeder klagt, wie schwierig das Metier ist. Nicht umsonst gibt es so viele Gewaltausbrüche in Küchen. Dabei braucht man gerade, wenn man neue Gerichte kreiert, einen klaren Kopf. Wenn ein Koch keine Lust mehr hat, gelingt ihm nichts mehr, wie Malern. Matisse hat viele seiner Leinwände zerrissen, Van Gogh hatte den Glauben an sich verloren.