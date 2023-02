Betagter Oststeirer fuhr drei Schulkinder auf Schutzweg an

Der Pensionist habe nach der Kollision niemanden an der Unfallstelle gesehen und sei deshalb weitergefahren, gab er bei den Erhebungen an.

Der 87-Jähriger beging nach dem Unfall Fahrerflucht. Die Polizei forschte ihn rasch aus. Die Schüler wurden leicht verletzt.

Ein betagter Autofahrer hat Donnerstagfrüh drei Kinder auf einem Schutzweg in der oststeirischen Bezirkshauptstadt Weiz niedergestoßen und ist dann einfach davongefahren. Während die Schüler im Alter von acht, neun und elf Jahren mit leichten Verletzungen davonkamen, riefen Zeugen die Einsatzkräfte. Eine Spiegelkappe sowie ein zurückgebliebenes Kennzeichen führten rasch zum 87-jährigen Lenker. Er meinte, dass "alles sehr schnell gegangen" sei, hieß es seitens der Polizei.

Der Pensionist habe nach der Kollision niemanden an der Unfallstelle gesehen und sei deshalb weitergefahren, gab er bei den Erhebungen an. Er wird angezeigt. Die Kinder kamen für die medizinische Versorgung in das LKH Graz.