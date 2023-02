Kampf oder Flucht: Auch Haare haben Gefühle

Man sieht sich wieder und staunt: Bist du groß geworden! Bist du grau geworden!

Nachher ist man ja immer gescheiter, aber in diesem Fall auch grauer, meint der Kollege beim Gespräch über Folgen der Pandemie und zitiert aus einer Studie, wonach der Stress teilweise zu frühzeitiger Ergrauung geführt habe. Bisher dachte ich, die Tatsache, dass die Bekannten grauer sind als vor drei Jahren, habe damit zu tun, sie lange nicht gesehen zu haben. Da fällt es auf, wenn Kinder plötzlich groß geworden sind und Eltern sichtbar älter.

Die Wissenschaft bestätigt aber, dass der Stress rund um Corona tatsächlich Haare grau werden ließ. Das frühzeitige Sterben von Pigmentzellen in den Haarfollikeln gehört zu der „Kampf-oder-Flucht-Reaktion“ in Stresssituationen. Die 50-50-50-Regel gilt nicht mehr, wonach 50 Prozent der Bevölkerung im Alter von 50 Jahren zu 50 Prozent graue Haare haben. Jetzt sind es deutlich mehr. Dazu kommt noch, dass nicht wenige Menschen, die vor der Pandemie ihre Haare färbten, sich mit ihrer Naturfarbe anfreunden mussten, als die Friseure zusperrten. Und dann beim Grau blieben.

So wie manche sprunghaft grau wurden, übersprangen andere gleich ganze Entwicklungsphasen. Nach Jahren voll lärmender Kindergeburtstage mit Ballons und bunten Papptellern wird auch der erste Geburtstag nach den Pandemiejahren ohne Freunde gefeiert. Zuerst musste es wegen der Beschränkungen so sein, dann wollte keiner mehr so richtig. Aber zumindest Sprühkerzen, die wird es immer geben.

Manches kommt entgegen aller Unkenrufe zurück, die Bälle etwa wurden gestürmt. An den Wochenenden sah man junge Menschen lachend in langen Kleidern und Smoking in Richtung Hofburg stöckeln. Der Übermut ist wieder da. Sneakers und High Heels, Weltschmerz und Walzer, es ist wieder Platz für alle Widersprüche.



